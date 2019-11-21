Can Aslantuğ 19 oldu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 19 yaşına bastı. Gözde çift, oğulları için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

21 Kasım 2019, Perşembe 12:29
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Can Aslantuğ 19 oldu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve manken Arzum Onan, 1996 yılında evlenmişlerdi. 2000 yılında da oğulları Can'ı kucaklarına alan ikili, mutlu evlilikleriyle parmak ısırtıyor.

Sürpriz parti düzenlediler

Zaman zaman eğlenceli bazen de romantik pozlarını sosyal medyadan yayınlayan Arzum Onan, dün gece de oğlu Can'ın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Çift, 19 yaşına giren oğulları Can için, sürpriz bir parti düzenledi.

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