Magazin Can Çelebi ile Senemay Kılıçoğlu arasında sular durulmuyor! Öfkeli sevgililere hapis şoku
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Can Çelebi ile Senemay Kılıçoğlu arasında sular durulmuyor! Öfkeli sevgililere hapis şoku

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Can Çelebi ile Senemay Kılıçoğlu arasında sular durulmuyor! Öfkeli sevgililere hapis şoku

Ünlü rallici Can Çelebi ile sosyetik sevgilisi Senemay Kılıçoğlu, yaşadıkları tartışma sonrası birbirlerini darp edip şikayetçi olmuşlardı. Savcılık, Can Çelebi ile Senemay Kılıçoğlu hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

30 Mart 2021, Salı 11:44 Son Güncelleme:
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Ivana Sert ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ünlü rallici Can Çelebi ile yeni aşkı Senemay Kılıçoğlu, arasında sular durulmuyor. İki yıldır birlikte yaşayan Çelebi ile sosyetik güzel, ocak ayında evlerinde büyük bir tartışma yaşamıştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve çift, birbirini darp etmişti.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kavga sonrasında Çelebi'nin parmağı, Kılıçoğlu'nun ise omzu kırılmıştı. Taraflar, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık birbirlerine hakaret edip, tehdit yağdıran ve yaralayan sevgililer hakkında, 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


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