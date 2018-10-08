Can Kırıkları dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Can Kırıkları bu akşam diziseverlerle buluşacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı projenin konusu ve oyuncuları merak edilirken ilk bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

CAN KIRIKLARI KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI

Hande Doğandemir,

Seçkin Özdemir

Funda Eryiğit

Alican Yücesoy

Özgür Çevik

Hazar Motan

Ecem Özkaya,

Kemal Uçar



