Can Yaman asker tıraşı oldu

İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Can Yaman, uzun saçlarını ve sakalını kesti. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, kendisiyle özdeşleşen uzun saçları ve sakallarını kesti. Yaman, askere gitmeden önce saç ve sakal tıraşı oldu. Büyük bir değişim yaşayan Can Yaman’ın tıraş sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir’de yerine getireceği öğrenildi. Oyuncu, “Ocakta bedelli askerlik için İzmir Bornova’ya gideceğim. Saç ve sakallarımı kestireceğim için çok üzgünüm. Umarım hayranlarım şok yaşamaz” demişti.

İşte Can Yaman'ın son hali

Libido tartışması

Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.

Kriz yaratan cevap!

Rol aldığı dizilerin Avrupa'ya satılmasıyla İtalya, İspanya gibi ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, İspanya'da "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diye soru soran bir kadın hayranına "Arka odaya gel, göstereyim" demesi olay yaratmıştı.

Ardından yine İspanya'da kendisiyle röportaj yapan muhabirle de flört etmeye çalışan Can Yaman'ı son olarak, eski rol arkadaşları Farah Zeynep Abdullah ve Sinem Kobal takipten çıkarmıştı.

