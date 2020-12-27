Can Yaman bölüm başına 100 bin euro alacak

10 BÖLÜMLÜK DİZİDE BAŞROL OYNAYACAK

Can Yaman’ın İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide’nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı ‘Sandokan’ adlı dizide oynayacağı şu günlerde herkesin dilinde. İşin detaylarını benden öğrenin istedim. Can 10 bölümlük dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. Bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak.

ÜNLÜ MODACI İKİNCİ KEZ AMCA OLDU

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Rıfat Özbek’in yeğeni Başak, 10 yıl önce İngiliz Ruper Burbidge’le evlenip İngiltere’ye yerleşmişti. Beş yaşında Izabella adında bir kızı olan Başak, bu hafta ikinci kez anne oldu. Burbidge çifti, yeni doğan kızlarına Kaia adını verdi. Rıfat Özbek yeğeninin doğumunda hastanedeymiş. Minik Kaia’yı annesinden sonra kucağına alan ilk kişi o olmuş.

Karantina öncesi erken kutlamalar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan COVID-19 vakaları sebebiyle yılbaşında dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık Perşembe günü akşam saat 21.00’de başlayacak olan yasak, dört gün devam edecek.

Yılbaşını sevdiklerinden uzak geçirecek olan sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri çareyi dostlarıyla erken yılbaşı kutlamaları yapmakta buluyor. Irmak Ünal, Müge Boz, Ece Sükan, Selen Görgüzel, Ece Kıral, Selda Sipahioğlu, Elif Tapan, Fedon Kalyoncu, Atilla Saral yeni yıl kutlamasını erken yapan ünlülerden bazıları.

YENİ YILA MUTLU BAŞLANGIÇ

Nurcan Üzüm, evinde el emeği göz nuru yaptığı pasta ve kekleri çok beğenilince ünlü şeflerden eğitim alıp iki yıl önce Çengelköy sırtlarında ‘Cake’s Love’ adlı organik lezzetler üreten atölyesini açmıştı. Üzüm’ün kişiye özel ürünleri, bu süreçte ünlülerin vazgeçilmezi oldu. ‘Cake’s Love’ şimdi de yeni yıl konseptli pasta ve kekler üretmeye başladı. Hüzünlü yılı geride bırakıp yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmak istiyorsanız Nurcan’ın enfes ürünlerini öneririm. Tadına doyamayacaksınız.