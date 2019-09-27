Can Yaman: Gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz

Can Yaman, "Demet ile ben gelmiş geçmiş en uyumlu çiftlerden biriyiz. Kimya olarak, enerji olarak. Başka karakterkler adı altında, bambaşka bir styling ile farklı bir iş yapılsa yine çok beğenileceğini, merak uyandıracağına inanıyorum." dedi.

'YURT DIŞINDA BUNUN KARŞILIĞI YOK'

Can Yaman, 'Neden aksiyon dizilerinde yoksunuz' sorusuna da yanıt verdi:

"Mafya dizileri, aksiyon dizileri bizim izleyicimize hitap eden işler. Yurt dışında bunun karşılığı yok. Aşk ve romantik komedi dizilerinin karşılığı var. O yüzden tercihim bu yönde."





Haberin fotoğrafları için tıklayın Can Yaman, ünlü tenisçi Maria Sakkari ile Atina'da tanıştı