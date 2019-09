Can Yaman: Gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz

Can Yaman: Gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz Oyuncu Can Yaman, önceki akşam çıktığı gece turunda görüntülendi. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı dizisi final yapan Can Yaman, iddialı bir açıklama yaptı