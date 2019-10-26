Can Yaman hayranları saatlerce kapıda beklediler
Önceki gece Bebek'te görüntülenen Can Yaman hayranları ile tek tek fotoğraf çekildi
Hakan Kırarslan/ POSTA
Fiziği ve yakışıklılığı sayesinde İtalya’dan Fransa’ya kadar büyük bir hayran kitlesine kavuşan Can Yaman önceki gece Bebek'teydi.
Oyuncunun, bir kafede eğlendiğini öğrenen hayranları akın etti.
Çığlık çığlığa koştular
Kapıda yaklaşık iki saat nöbet tuttular. Can Yaman çıkınca çığlık çığlığa yanına koşup fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.
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