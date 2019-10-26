Can Yaman hayranları saatlerce kapıda beklediler

Önceki gece Bebek'te görüntülenen Can Yaman hayranları ile tek tek fotoğraf çekildi

26 Ekim 2019, Cumartesi 07:55 Son Güncelleme:
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Can Yaman hayranları saatlerce kapıda beklediler

Hakan Kırarslan/ POSTA

Fiziği ve yakışıklılığı sayesinde İtalya’dan Fransa’ya kadar büyük bir hayran kitlesine kavuşan Can Yaman önceki gece Bebek'teydi.

Oyuncunun, bir kafede eğlendiğini öğrenen hayranları akın etti.

Çığlık çığlığa koştular

Kapıda yaklaşık iki saat nöbet tuttular. Can Yaman çıkınca çığlık çığlığa yanına koşup fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.


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