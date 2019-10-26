Can Yaman hayranları saatlerce kapıda beklediler

Hakan Kırarslan/ POSTA

Fiziği ve yakışıklılığı sayesinde İtalya’dan Fransa’ya kadar büyük bir hayran kitlesine kavuşan Can Yaman önceki gece Bebek'teydi.

Oyuncunun, bir kafede eğlendiğini öğrenen hayranları akın etti.

Çığlık çığlığa koştular

Kapıda yaklaşık iki saat nöbet tuttular. Can Yaman çıkınca çığlık çığlığa yanına koşup fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.





Bu haberi de okudularCan Yaman önce Napoli'yi sonra Atina'yı şimdi de Roma'yı yaktı





Bu haberi de okudular Can Yaman’ın partneri kim olacak?