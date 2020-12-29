Magazin Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde

Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde

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Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde

Türkiye'de televizyon ve sinema sektörüne dair analizler yapan çevrimiçi veritabanı Socipol, 2020 trend raporunu açıkladı.

29 Aralık 2020, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Rapora göre; 2020 yılında hakkında en çok haber yapılan ve sosyal medyada gündem olan ünlü isim Can Yaman’dı. Dizileri Türkiye’de yüksek reyting almasa da dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yılın son günlerinde İtalya’da yaptığı dizi anlaşmasıyla adından sıkça söz ettirdi.

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Türklerde birinci

Global bilinirliğin göstergesi olan IMDb’nin (dünyanın en büyük çevrimiçi sinema ve dizi veritabanı) “starmetre” sonuçlarına göre de Türk oyuncular arasında Tuba Büyüküstün zirvede yer aldı. Büyüküstün, 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390’ıncı oldu. Socipol’ün IMDb kaynaklarından aldığı verilerle yaptığı analizlere göre, Tuba Büyüküstün’ün ardından ikinci sırada Ayça Ayşin Turan yer aldı. Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içindeki diğer isimler.

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