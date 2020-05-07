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Magazin Can Yaman'dan hayranlarına müjde

Can Yaman'dan hayranlarına müjde

Magazin

Can Yaman'dan hayranlarına müjde

Yurt dışındaki hayranlarından büyük ilgi gören Can Yaman hayranlarına müjdeyi kendisi verdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından İspanyolca yayınladığı mesajında “Yeni dizimin çekimleri mayıs sonunda başlıyor” dedi.

07 Mayıs 2020, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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Özge Gürel ile "Bay Yanlış" dizisine hazırlanan Can Yaman, Instagram hesabından hayranlarına müjde verdi.

Karantina döneminde İspanyolca öğrenmeye başlayan Can Yaman, yeni bir maceraya başladığını belirten mesaj paylaştı ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

“Yeni dizimin çekimleri Mayıs sonunda başlıyor” diyen oyuncu, yeni bir maceraya atıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Ayrıca Can Yaman mesajında, “Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolündeki "Bay Yanlış" dizisinin çekimleri 28 Mayıs'ta başlayacak.

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