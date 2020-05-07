Özge Gürel ile "Bay Yanlış" dizisine hazırlanan Can Yaman, Instagram hesabından hayranlarına müjde verdi.

Karantina döneminde İspanyolca öğrenmeye başlayan Can Yaman, yeni bir maceraya başladığını belirten mesaj paylaştı ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

“Yeni dizimin çekimleri Mayıs sonunda başlıyor” diyen oyuncu, yeni bir maceraya atıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Ayrıca Can Yaman mesajında, “Hayranlarımla tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolündeki "Bay Yanlış" dizisinin çekimleri 28 Mayıs'ta başlayacak.



