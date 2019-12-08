İspanyol muhabire asıldığı haberleriyle, röportajlarındaki açıklamalarıyla ve hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen Can Yaman’a sanat dünyasından tepki yağıyor. Bir röportajında “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar...

Cast da buna göre yapılmalı” diyen Yaman’ın bu açıklamasının ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetmiş. Bir dönem Yaman ile 'Gönül İşleri' adlı dizide rol alan Sinem Kobal ile Farah Zeynep Abdullah da oyuncuyu takipten çıkarmış.

Yeni yıl alışverişi

Ebru Gündeş, yeni yıl hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kanyon’daki Harvey Nichols mağazasına giden Gündeş, oradan 100 bin liralık alışveriş yapmış. Sevdiklerine çeşitli yılbaşı hediyeleri alan şarkıcı, 2020’ye Kıbrıs’ta sahnede girecek. Gündeş, yeni yıl konserinden 600 bin TL kazanacak.

Her gün evlilik teklifi

Sekiz aylık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında noktalayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yeniden birlikte. İlişkilerini doludizgin yaşamaya devam eden çiftten Akçıl, tekrar evlenmek istiyormuş. Kıratlı ise bu fikre sıcak bakmıyormuş. Ünlü şarkıcı, sevgilisini ikna edebilmek için Kıratlı’ya her gün evlenme teklifi ediyormuş.

Yumurtalarını dondurdu

Bir süredir Hazer Amani ile aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla, yumurtalarını dondurmuş. İşlem için Kıbrıs’ta bulunan bir merkeze giden 39 yaşındaki şarkıcıyı Amani de yalnız bırakmamış. Çift evlendikten sonra çocuk sahibi olmayı planlıyor.