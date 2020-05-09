Enise Sude isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. “Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım” diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, en son ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaşmıştı.

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