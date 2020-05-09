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Magazin Can Yaman'ın konuşmaları da ifşa oldu

Can Yaman'ın konuşmaları da ifşa oldu

Magazin

Can Yaman'ın konuşmaları da ifşa oldu

İfşa haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin fenomenlerle konuşmaları ortaya çıkarken son ifşa edilen isim Can Yaman oldu.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 22:49 Son Güncelleme:
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Enise Sude isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. “Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım” diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, en son ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaşmıştı.

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