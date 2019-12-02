Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap

Son zamanlarda nereye gitse, ne söylese ne paylaşsa bir şekilde hep olay oluyor Can Yaman... En son yaptığı 'libido' açıklamasıyla da olay olmayı başardı. Ancak Can Yaman'a bu sefer Berrak Tüzünataç'tan yanıt geldi.

02 Aralık 2019, Pazartesi 07:24 Son Güncelleme:
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Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap

Can Yaman, Hürriyet'e verdiği röportajda “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” dedi.

'Bilge bir adamdan bilge cümleler'

Berrak Tüzünataç’tan jet yanıt geldi:

“Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he... Vay be... Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”


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