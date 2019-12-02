Can Yaman'ın 'libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den yanıt
En son yaptığı 'libido' açıklamasıyla olay olan Can Yaman'a Selen Soyder'den yanıt geldi
Can Yaman, hafta sonu Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi.
Can Yaman'ın "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” açıklaması sosyal medyada olay oldu.
'Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım'
Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım" diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...
Selen Soyder, sette büyük kavgalar yaşadığı Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.
Selen Soyder, “Çok şükür ki libidosu düşük, Snop bir kadınım” dedi.
Genco Erkal'dan sert sözler
Usta oyuncu Genco Erkal da Can Yaman'a sert sözlerle karşılık verdi.
"Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı, yok mu'yu tartışsak nasıl olur?"
'Bilge bir adamdan bilge cümleler'
Berrak Tüzünataç da Can Yaman'a şu sözlerle yanıt vermişti:
“Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he... Vay be... Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”
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