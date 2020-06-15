Türkiye Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 29'u Babakale, 69'u ise Sivrice açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı. Kıyıya çıkarılan 98 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Bozcaada açıklarında lastik botları arızalanan 27 sığınmacı da sahil güvenlikten yardım talep etti.

Botlarının motoru bozulan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.

AA


İlgili Haberler
Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındıKarabük’te maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mercedes Benz GLB Türkiye'de
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“HDP kapatılsın” diyenler
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine yazılmış tarihi dua kitapları ele geçirildi