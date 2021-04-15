Türkiye Çanakkale açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Çanakkale açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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