Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

20 Şubat 2019, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

 Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 11.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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