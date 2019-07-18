Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Eceabat'a sefer yapan "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOLCULARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Gemi mürettebatının durumu fark etmesi üzerine personel yangını söndürmek için çalışma başlattı, durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi.

Feribotun bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen ve Eceabat İskelesi'ne yakın olan feribottaki yolcuların tahliyesine çalışıldığı öğrenildi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Çanakkale-Eceabat seferini yapan GESTAŞ firmasına ait Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangın sonrası firma yetkilileri açıklama yaptı.

Çanakkale - Eceabat seferini yapan GESTAŞ firmasına ait Karahasan-2 feribotun makine dairesinde henüz bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a seferini tamamlayamayan GESTAŞ firması yetkilileri de yaptığı açıklamada, "Karahasan 2 adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan arıza sebebiyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, sahil güvenlik, kıyı emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir" cümlelerine yer verdi.

Karaya oturan geminin delik olup olmadığı dalgıçlar tarafından inceleniyor.

AA- ÇANAKKALE (İHA)