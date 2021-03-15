Türkiye Çanakkale Booğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Booğazı'nda ulaşıma sis engeli

Türkiye

Çanakkale Booğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı, etkili olan sis nedeniyle saat 08.45 itibariyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

15 Mart 2021, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.



Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

DHA


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