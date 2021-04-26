Türkiye Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı.

Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.​​​​​​​

AA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Elektrik ve lüks buluştu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nasıl bir nefret...
Rauf Tamer
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Biden'in açıklamasına sert tepki