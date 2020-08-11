Türkiye Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

11 Ağustos 2020, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AA


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