Türkiye Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

Türkiye

Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

Peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından Çanakkale'de de ormanlara girişe yasaklama getirildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Çanakkale'de ormanlara Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.


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