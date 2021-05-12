Türkiye Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın

Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın

Türkiye

Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın

Çanakkale merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 15:50 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. 

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)



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