Çanakkale'de zeytinlik yangını! 80 dönüm kül oldu

Çanakkale'de zeytinlik yangını! 80 dönüm kül oldu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü