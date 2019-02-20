Çanakkale'de akşam saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5.4 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIN YARIM SAAT, BİR SAAT DIŞARIDA KALMALARINI TAVSİYE EDERİM"

Ersoy "Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların yarım saat, bir saat dışarıda kalmalarını tavsiye etti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

NEDEN HER YERDE HİSSEDİLDİ?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

ARTÇI GELECEK Mİ?

Şöyle öneride bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. Ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarıda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar.



