Türkiye Çanakkale’nin Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde yoğunluk yaşanıyor

Çanakkale’nin Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde yoğunluk yaşanıyor

Türkiye

Çanakkale’nin Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde yoğunluk yaşanıyor

Çanakkale’nin Avrupa yakasında bulunan Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde zaman zaman 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluşuyor.

02 Temmuz 2021, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz’da başlayan normalleşme sürecini fırsat bilen çok sayıda kişi hafta sonu tatillerini çeşitli yerlerde geçirmek üzere yola çıktı. Marmara’dan Ege ve diğer bölgelere geçiş için Çanakkale yönünü kullanan binlerce sürücü Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için seferleri saatsiz olarak yapmaya başladı. Yetkililer, yoğunluk azalıncaya kadar feribotların doldur boşalt sistemiyle çalışacağını kaydetti.

AA

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