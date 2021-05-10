Rol arkadaşı Ahsen Eroğlu ünlü oyuncuyla bir pozunu paylaştı. Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Genç oyuncu son olarak da meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder ile birlikte bir pozunu paylaştı. Eroğlu paylaşımına "Canım benim" notunu düştü. Son dönemde kemoterapi gören Canan Ergüder ise fotoğrafa kalp emojisiyle yanıt verdi.