Caner Çalışır'a büyük vefasızlık!
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybeden ünlü fenomen Caner Çalışır, 1. ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anıldı. Caner Çalışır'ı yakın dostları ise çok çabuk unuttu.
10 Haziran 2021, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
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2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. Caner Çalışır, 1. ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anıldı.
YAKIN DOSTLARI ANMADI
Caner Çalışır ile yakın dost olan Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci ve Danla Bilic gibi ünlü isimlerin yakın dostlarını ölüm yıldönümünde anmadıkları görüldü.
Sosyal medyada ise, "Ölen öldüğüyle kalıyor" ve "Vefasızlık bu olsa gerek" yorumları yapıldı.
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