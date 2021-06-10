2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. Caner Çalışır, 1. ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anıldı.

YAKIN DOSTLARI ANMADI

Caner Çalışır ile yakın dost olan Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci ve Danla Bilic gibi ünlü isimlerin yakın dostlarını ölüm yıldönümünde anmadıkları görüldü.

Sosyal medyada ise, "Ölen öldüğüyle kalıyor" ve "Vefasızlık bu olsa gerek" yorumları yapıldı.







