Magazin Caner Cindoruk: George Clooney’e benzetilmek güzel

Caner Cindoruk: George Clooney’e benzetilmek güzel

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Caner Cindoruk: George Clooney’e benzetilmek güzel

Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde oynayan Caner Cindoruk, İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’ dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Caner Cindoruk, İspanya’nın El Espanol gazetesine röportaj verdi. Hollywood yıldızı George Clooney’e benzetilen oyuncu, “Beni en mutlu eden şey; oynadığım role seyirciyi inandırmak. George Clooney’e gelince; çok sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Benzetilmek tabii ki hoşuma gidiyor” dedi.

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