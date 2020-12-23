Caner Cindoruk: George Clooney’e benzetilmek güzel

Sadakatsiz’ dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Caner Cindoruk, İspanya’nın El Espanol gazetesine röportaj verdi. Hollywood yıldızı George Clooney’e benzetilen oyuncu, “Beni en mutlu eden şey; oynadığım role seyirciyi inandırmak. George Clooney’e gelince; çok sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Benzetilmek tabii ki hoşuma gidiyor” dedi.







