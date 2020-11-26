Magazin Caner Erdeniz: Müge sette görev bende

Caner Erdeniz: Müge sette görev bende

Magazin

Caner Erdeniz: Müge sette görev bende

Oyuncu Müge Boz’un eşi, Galatasaraylı basketçi Caner Erdeniz kızları Vina ile önceki gün Bebek’teydi. // Ali KESER

26 Kasım 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdeniz “Müge bugün sette. Bebeğimize bakma görevi bende. Baba-kız harika vakit geçiriyoruz. Kızım beni üzmeden mamasını da yiyor” dedi.

Müge Boz çekim aralarında eşini arayarak kızlarının ne yaptığıyla ilgili rapor aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Çift önceki gün 1 yaşına giren kızlarının doğum günü kutlaması için longoz ormanlarında kamp yaptı.


İlgili Haberler
Müge Boz ailece kamera karşısına geçtiMüge Boz ve kızı Vina çekim için kamera karşısında


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aralık burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı