Caner Erdeniz: Müge sette görev bende
Oyuncu Müge Boz’un eşi, Galatasaraylı basketçi Caner Erdeniz kızları Vina ile önceki gün Bebek’teydi. // Ali KESER
26 Kasım 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Erdeniz “Müge bugün sette. Bebeğimize bakma görevi bende. Baba-kız harika vakit geçiriyoruz. Kızım beni üzmeden mamasını da yiyor” dedi.
Müge Boz çekim aralarında eşini arayarak kızlarının ne yaptığıyla ilgili rapor aldı.
Çift önceki gün 1 yaşına giren kızlarının doğum günü kutlaması için longoz ormanlarında kamp yaptı.
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