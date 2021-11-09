Caner Özyurtlu: Dansçının bacağına dokununca kavga çıktı

Program masasında yer alan mahkeme dosyalarına gözü takılan Caner Özyurtlu, "Kiraya yeni çıkmıştık, ikinci kirayı da ödemeyi atlamışız. Üç gün içinde mahkeme kağıdı kapımıza gelmişti. İlk deneyimimdi ve çok heyecanlanmıştım. Oraya gittiğimde fark ettim ki, hiçbir şey söylemeden sadece 10 saniye hâkim karşısına çıkıp indim. Hakim bile 'mahkemeyi böyle şeylerle oyalamayın kardeşim' dedi" açıklamasını yaptı.

'DANSÇININ BACAĞINA DOKUNUNCA KAVGA ÇIKTI'

Yönetmenliği kadar oyuncu tarafıyla da tanınan Özyurtlu, 'Sınav' filminin çekimleri sırasında dünyaca ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme’ın o zamanlar haberlere yansımayan bir anısını paylaştı:

Film çekimleri için İstanbul’a geldiğinde o zamanlar dönemin popüler gece kulüplerinden birinde dans eden bir dansçının bacağına dokunması üzerine mekanda kavga çıktı ve kendisini kulüpten attılar.





'CEM YILMAZ'A SAYGI DUYUYORUM'

"Çok ünlü insanlara saygı duyulmalı mı?" konusuyla ilgili fikirlerini de anlatan Özyurtlu, "Ben Cem Yılmaz ve Tolga Çevik’i nedense bir türlü dilimden düşüremiyorum. Gençken de sürekli para biriktirip Cem Yılmaz’ın şovlarına giderdim. Ünlü olduğu için işinde çok iyi olduğu ve işinin öncüsü olduğu için Cem Yılmaz’a saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.