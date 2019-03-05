Caner Toygar podyuma çıktı

Evlilik programıyla tanınan Caner Toygar, podyuma çıkarak mankenlik yaptı

05 Mart 2019, Salı 23:01
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Caner Toygar podyuma çıktı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Caner Toygar, bir marka için podyuma çıktı.

Smokin giyen Toygar'ın taktığı kurdeleli kuşak ise dikkat çekti.

ADINI EVLİLİK PROGRAMIYLA DUYURDU

Caner Toygar 2003 yılında "Biz Evleniyoruz" programıyla üne kavuştu.

O dönemde Tülin-Caner aşkı herkesin dilindeydi. Fakat ikili büyük sorunlar yaşadı ve evlenemedi.

Caner daha sonra çeşitli programlarda yer alırken son olarak da Esra Erol'un programına katılıp Berke ile evlendi. Fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

Kötü günler geçiren Caner Toygar, intihar girişiminde de bulunmuştu.


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