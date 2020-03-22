Türkiye Çankaya Köşkü'nde corona virüs toplantısı

Çankaya Köşkü'nde corona virüs toplantısı

Türkiye

Çankaya Köşkü'nde corona virüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

22 Mart 2020, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısında, salgının yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hazır bulundu.

AA

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