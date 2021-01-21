Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi ise 22 Ocak 2021 olarak belirtildi. İlanın ön değerlendirme sonuçları 29 Ocak, sınavı 4 Şubat, sonuçları ise 10 Şubat olarak açıklandı.