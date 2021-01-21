Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları

Çankırı Karatekin Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Çankırı Karatekin Üniversitesi 13 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 10 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alınacak. İşte ilan detayları.

21 Ocak 2021, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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Son başvuru tarihi ise 22 Ocak 2021 olarak belirtildi. İlanın ön değerlendirme sonuçları 29 Ocak, sınavı 4 Şubat, sonuçları ise 10 Şubat olarak açıklandı.

İlan detayları için tıklayın.

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