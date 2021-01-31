Türkiye Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Türkiye

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı sözleşmeli personel alacak! İşte detaylar

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı sözleşmeli personel almak için ilan verdi. İlana göre 1 sözleşmeli personel alınacak. Şartlar ve detaylar ise şöyle:

31 Ocak 2021, Pazar 16:34 Son Güncelleme:
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Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır" dedi.

Esas şartlar arasında ise Mühendislik fakültelerinden mezun olmak, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında P3 puan türünde minimum 70 puan almış olmak var. Adaylar tarafından hazırlanan özgeçmişlerin elden Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Genel Sekreterliğine teslim edilmesi gerekiyor.

Diğer detaylar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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