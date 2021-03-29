Türkiye Çankırı’da bir köy karantinaya alındı

Çankırı’da bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Çankırı’da bir köy karantinaya alındı

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

29 Mart 2021, Pazartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, son zamanlarda artan koronavirüs vakaları sonrası karantinaya alındı. Orta Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Dodurga Köyü’nde Koronavirüs pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri kapsamında 28/03/2021 saat 20.00’den itibaren Dodurga Köyü’nde Karantina uygulanmasına başlanmasına ve kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Ramazın SARICI/ÇANKIRI(DHA)

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