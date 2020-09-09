Türkiye Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

Türkiye

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden corona virüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

09 Eylül 2020, Çarşamba 23:45 Son Güncelleme:
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Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden corona virüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadesini kullanmıştı.

DHA


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