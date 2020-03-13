Canlı sokak yaşamına hazır olun! Bangkok gezilecek yerler

Tayland'ın başkenti Bangkok, canlı sokak yaşamı, göz alıcı kraliyet sarayları ile Tayland’ın doğal güzelliklerine açılan bir kapı. Buradaki görkemli Budist tapınakları yüzyıllardır ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

Bangkok’da ne yenir?

Bangkok Uzak Doğu mutfağının çeşitliliğini tadabileceğiniz bir kent. Burada sebzelerden böceklere, sığır etinden tavuk etine ve egzotik meyvelere kadar pek çok farklı yiyecek bulabilirsiniz. Ülkede özel olarak yetiştirilen böcekler mutfağın önemli bir kısmını oluşturur. Eğer bunlar damak zevkinize hitap etmiyor ise noodle’dan hamburgere ve pizzaya kadar pek çok yemek çeşidi bulabilirsiniz. Ayrıca şehrin kanallarında geleneksel kayıklarda satılan meyve ve sebzeleri de tadabilirsiniz.

Kuay Teow Neau

Bangkong’un ünlü şehriye çorbası sığır eti ile yapılmakta.

Pomelo Salad

Taze pomelo sert haşlanmış yumurta ve acı sosta kızarmış karides ile yapılan bir salata.

Papaya Salatası

Adından da anlaşılacağı üzere papaya meyvesinden yapılan taze ferah bir salata türü.

Tavuk Satay

Ünlü yemekleri satay’ın hem tavuk hem de domuz versiyonunu bulabilirsiniz.

Pad Thai

Pad thai veya phad thai, geleneksel sokak yemeklerinden. Tayland'daki çoğu restoranda servis edilen, tavada kızartılmış pirinçli şehriyeli bir yeme.

Pad Thai Omelet

Kurutulmuş karides, erişte ve yumurtadan yapılan bu omletin özelliği içinde yumuşak tofu bulunuyor olması.

Bangkok’da gezilecek yerler

Doğu’nun kanallarla süslü şehri Bangkok’da gezilecek yerler söz konusu olduğunda ilk akla gelen yerler tapınakları, nehir gezileri, pazarları ve masaj yerleri. Tayland’ın başkenti ve en büyük şehri olan Bangkok, dünyanın en sıcak kentlerinden olsa da muson yağmurlarından nasibini alır.

Çin Mahallesi

Bangkok Çin Mahallesi, Çin malı ürünlerin ve yemeklerin olduğu ünlü bir mahalle. Mahallenin girişinde yer alan kapı Tayland Kralı’nın 1999’da kutladığı 72. doğum günü için yapıldı. Çin Mahallesi turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden.

Wat Traimit (Altın Buda Tapınağı)

Çin Mahallesi’nde yer alan Wat Traimit Tapınağı, 3 metre boyunda 700 yıllık altın Buda heykeline ev sahipliği yapar. Saf altından yapılmış olan Buda heykeli 14.yy.’da yapıldıktan sonra 1700’lü yıllarda çalınmaya karşı korumak için alçı ile kaplandı.

Phahurat (Küçük Hindistan)

Bangkok’a Hindistan’dan gelerek yerleşenlerin yaşadığı bu bölge Hint yemekleri yemek için ideal bir yer.

Siam Square (Siam Meydanı)

Siam Square, modern şehrin bulunduğu yer. Burada yer alan büyük alışveriş merkezlerinden alışveriş yapabilir, kafe ve restoranlarda keyifle vakit geçirebilirsiniz. Kanalları, tapınakları ve doğal güzellikleri ile Bangkok’u daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.