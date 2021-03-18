ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında 16 yıl önce işlenen cinayet olayı gündeme geldi. Kibar Ünüvar’ın çelişkili ifadelerinin ardından canlı yayına şaşırtıcı ihbarlar gelmeye başladı. Kibar Hanım'ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Konya'da yaşayan Halil İbrahim Ünüvar programa katılarak 4 ay önce evlendiği Kibar Ünüvar tarafından 85 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Kibar Ünüvar’ın hayatını kaybeden eski eşi Ahmet Çakmaz’ın kardeşi Yakup Çakmaz herkesi şoke eden bir iddiada bulundu.

“2006 yılında ağabeyimi Kibar öldürdü!”

Yakup Çakmaz ağabeyini 2006 yılında Kibar Ünüvar'ın öldürdüğünü iddia etti. Kibar Ünüvar’ın çelişkili ifadelerinin ardından canlı yayına şaşırtıcı ihbarlar gelmeye başladı. Kibar Hanım'ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Çakmaz ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.



