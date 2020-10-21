Dünya Canlı yayında depreme yakalanan başbakan kamerada

Canlı yayında depreme yakalanan başbakan kamerada

Dünya

Canlı yayında depreme yakalanan başbakan kamerada

İzlanda Başbakanı, sanal ortamda bir röportaj verirken depreme yakalandı. Başbakan'ın yaşadığı korku kameraya yansıdı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttır, Washington Post Gazetesi'ne verdiği röportaj sırasında depreme yakalandı. Başbakan korkudan yarım kalan cümlesini bitiremedi.

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İzlanda meteoroloji ofisi, depremin İzlanda'nın güneybatı bölgesini etkilediğini açıkladı. Yerel saatle 13.43 civarlarında hissedilen deprem, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Meteoroloji ofisi, artçı dalgaların da görüldüğünü duyurdu.

İzlanda Başbakanı, depremin şokunu atlattıktan sonra "Burası İzlanda" diyerek şaka yaptı.

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