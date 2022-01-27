Türkiye Canlı yayında kaçak parfüm satıyordu... Polis baskınıyla gözaltına alındı

Canlı yayında kaçak parfüm satıyordu... Polis baskınıyla gözaltına alındı

Türkiye

Canlı yayında kaçak parfüm satıyordu... Polis baskınıyla gözaltına alındı

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından gümrük kaçağı parfüm satışı yapan 38 yaşındaki H.Ö., canlı yayın sırasında polis baskınıyla gözaltına alındı.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte H.Ö.'nün sosyal medya hesabından mezat yaparak gümrük kaçağı parfümleri sattığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.'nün yayın yaptığı evi tespit etti. Polis, önceki gün H.Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayında olduğu sırada evine operasyon düzenledi.

H.Ö.'nün polisi görünce yaşadığı şok ise canlı yayına yansıdı. Polisin, 'Kaydı kes, kapat kamerayı' sözleri de yayında duyuldu. H.Ö.'nün evindeki aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 96 parfüm ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem başlatılan H.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA)

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