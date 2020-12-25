Türkiye Canlı yayında tehdit sonrası Ümitcan Uygun serbest bırakıldı

Canlı yayında tehdit sonrası Ümitcan Uygun serbest bırakıldı

Türkiye

Canlı yayında tehdit sonrası Ümitcan Uygun serbest bırakıldı

Ankara'da Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

25 Aralık 2020, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tehdit etmişti

Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' fenomoni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Şikayet Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA


İlgili Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni de öldüreceğim


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dil yâresi
Rauf Tamer
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Farkı ayrıntıda gördü ABD’de zirveye çıktı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması