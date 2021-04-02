Cansu Dere ile ilgili şok iddia! Sadakatsiz dizisine veda edecek

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk yer alıyor. Her bölümde reyting rekorlarına imza atan dizisinin oyuncu kadrosunun hemen yanında ilginç bir ihanet hikayesi ekranlara seyirciyi adeta bağlıyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin son bölümünün ardından ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı.

3 bölüm sonra veda edecek

Uçan Karga isimli bir sosyal medya hesabının iddiasına göre ise Cansu Dere sadece 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya gelecek ve başrolde yer alacak. Twitter'ın gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya ise birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak düşüncelerini dile getirdi.

Cansu Dere'nin bu vedası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "1 Nisan şakası" olarak yorumlandı.



