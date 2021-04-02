Magazin Cansu Dere ile ilgili şok iddia! Sadakatsiz dizisine veda edecek

Cansu Dere ile ilgili şok iddia! Sadakatsiz dizisine veda edecek

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Cansu Dere ile ilgili şok iddia! Sadakatsiz dizisine veda edecek

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ile ilgili bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medyada da bazı kullanıcıların dile getirdiği bu veda haberi şok etkisi yarattı.

02 Nisan 2021, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk yer alıyor. Her bölümde reyting rekorlarına imza atan dizisinin oyuncu kadrosunun hemen yanında ilginç bir ihanet hikayesi ekranlara seyirciyi adeta bağlıyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin son bölümünün ardından ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı.

3 bölüm sonra veda edecek

Uçan Karga isimli bir sosyal medya hesabının iddiasına göre ise Cansu Dere sadece 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya gelecek ve başrolde yer alacak. Twitter'ın gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya ise birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak düşüncelerini dile getirdi.

Cansu Dere'nin bu vedası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "1 Nisan şakası" olarak yorumlandı. 


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