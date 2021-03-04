Magazin Cansu Dere'nin son paylaşımı dikkat çekti

Cansu Dere'nin son paylaşımı dikkat çekti

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Cansu Dere'nin son paylaşımı dikkat çekti

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrolde yer alan Cansu Dere, bu kez Instagram'da yayınladığı pozla adından söz ettirdi.

04 Mart 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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'Sadakatsiz' dizisinde' Doktor Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 40 yaşındaki yıldız, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram'ın hikaye bölümünden "Bugün" notu ile makyajsız pozunu yayınlayan Cansu Dere, sosyal medyada gündem oldu.

ANLAMLI HEDİYE

Cansu Dere, yılbaşı için ‘Sadakatsiz’ dizisinin ekibine jest yapmıştı. ünlü oyuncu, 120 kişi adına Çekül Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulunmuştu. Dere’nin bağışıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına 120 fidan dikilmişti.

Üzerinde “Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek bir fidan sevgiyle yeşerecek” yazılı bağış sertifikaları, çalışanların evlerine gönderilmişti. Dere’nin bu çevreci jesti, iş arkadaşlarını çok sevindirmişti.

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