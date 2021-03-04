'Sadakatsiz' dizisinde' Doktor Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 40 yaşındaki yıldız, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram'ın hikaye bölümünden "Bugün" notu ile makyajsız pozunu yayınlayan Cansu Dere, sosyal medyada gündem oldu.

ANLAMLI HEDİYE

Cansu Dere, yılbaşı için ‘Sadakatsiz’ dizisinin ekibine jest yapmıştı. ünlü oyuncu, 120 kişi adına Çekül Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulunmuştu. Dere’nin bağışıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına 120 fidan dikilmişti.

Üzerinde “Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek bir fidan sevgiyle yeşerecek” yazılı bağış sertifikaları, çalışanların evlerine gönderilmişti. Dere’nin bu çevreci jesti, iş arkadaşlarını çok sevindirmişti.







