Magazin Cansu Taşkın babasını savcılığa verdi

Cansu Taşkın babasını savcılığa verdi

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Cansu Taşkın babasını savcılığa verdi

Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Cansu Taşkın, "Tanımadığım bir baba portföyü. Para amaçlı gelmeseydi, affedebilirdim" dedi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Murat Başaran'ın yeni şarkısı 'Leyla'nın klibinde oynayan fenomen Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği haberleriyle gündemde olan Taşkın, “Çok küçüktüm hatırlamıyorum bile…” dedi.

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'Savcılığa şikayet ettim'

Babasının kendisinden para istediği iddialarına Taşkın, “Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu” açıklamasını yaptı.

Başaran ise modele destek vererek, "Kadına şiddet ve tacizin her şeyine karşıyım" diye konuştu.

https://www.instagram.com/p/CHnHvIllAgZ/



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