Cansu Taşkın'a olay yorum

Sosyetik güzel Cansu Taşkın, bir dergi için verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yapan kişi ise olay oldu

11 Aralık 2018, Salı 18:45 Son Güncelleme:
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Cansu Taşkın'a olay yorum

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Cansu Taşkın, bir dergi için objektif karşısına geçti.

Çekildiği pozu sosyal medya hesabından da paylaşan Taşkın'a gelen gelen bir yorum ise olay yarattı.

Cansu Taşkın'ın 35 binden fazla beğeni alan fotoğrafına, şarkıcı İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yorum yaptı.

'DM'YE BAK BABY'

Aranjör Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a 'DM'ye bak baby' yazdı.


ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANDILAR

Şarkıcı İrem Derici ve Rıza Esendemir, 2014-2016 yılları arasında evli kalmış, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmışlardı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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