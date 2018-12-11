Cansu Taşkın'a olay yorum
Sosyetik güzel Cansu Taşkın, bir dergi için verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yapan kişi ise olay oldu
Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Cansu Taşkın, bir dergi için objektif karşısına geçti.
Çekildiği pozu sosyal medya hesabından da paylaşan Taşkın'a gelen gelen bir yorum ise olay yarattı.
Cansu Taşkın'ın 35 binden fazla beğeni alan fotoğrafına, şarkıcı İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir yorum yaptı.
'DM'YE BAK BABY'
Aranjör Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a 'DM'ye bak baby' yazdı.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANDILAR
Şarkıcı İrem Derici ve Rıza Esendemir, 2014-2016 yılları arasında evli kalmış, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmışlardı.