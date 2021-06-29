Magazin Cansu Tosun'a teklif yağıyor

Cansu Tosun'a teklif yağıyor

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Cansu Tosun'a teklif yağıyor

Cansu Tosun 2018’de meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evlenmiş, Temmuz 2020’de oğlu Marsel’i dünyaya getirmişti.

29 Haziran 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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Hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulan oyuncu, annesi Serpil Tosun ve bebeği ile tatiline devam ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak olan Cansu Tosun’a yeni sezon için dizilerden teklif yağıyor. Aralarında dijital platformlar da var.

ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE KARAR VERECEK

Cansu yeniden setlere dönmeye sıcak bakıyor. Çalışma saatlerine göre karar verecek.

HALİL KALMUK/POSTA


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