Hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulan oyuncu, annesi Serpil Tosun ve bebeği ile tatiline devam ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak olan Cansu Tosun’a yeni sezon için dizilerden teklif yağıyor. Aralarında dijital platformlar da var.

ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE KARAR VERECEK

Cansu yeniden setlere dönmeye sıcak bakıyor. Çalışma saatlerine göre karar verecek.

HALİL KALMUK/POSTA







