Cansu Tosun'a teklif yağıyor
Cansu Tosun 2018’de meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evlenmiş, Temmuz 2020’de oğlu Marsel’i dünyaya getirmişti.
29 Haziran 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulan oyuncu, annesi Serpil Tosun ve bebeği ile tatiline devam ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak olan Cansu Tosun’a yeni sezon için dizilerden teklif yağıyor. Aralarında dijital platformlar da var.
ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE KARAR VERECEK
Cansu yeniden setlere dönmeye sıcak bakıyor. Çalışma saatlerine göre karar verecek.
HALİL KALMUK/POSTA
BUNLARI DA OKUYUN