14 Temmuz'da oğlu Marsel'i kucağına alan Cansu Tosun Instagram hesabından aile pozlarını paylaştı.

Doğum sonrası duygusal mesaj

Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düşmüştü.

Cansu Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek şunları söylemişti:

"Mucizeye kavuştuk"

"Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..."