Cantık (Tatar pidesi) böreği tarifi: Cantık böreği nasıl yapılır?

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Cantık böreği tarifi

Cantık böreği malzemeleri

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz kuru maya

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Cantık böreği iç harcı için;

2 soğan

3 patates

200 g az yağlı dana kıyma

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

150 gram eritilmiş tereyağı

Cantık böreği yapılışı

Su ve mayayı geniş yoğurma kabına alarak maya eriyene kadar karıştırın. Yoğurt, zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur olacak şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 50 dakika mayalandırın. İç harcı için soğan ve patatesi rendeleyip bir kaseye alın. Kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip iyice karıştırın. Elinizi Ay çiçek yağına batırarak mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle 10 cm çapında açın. Hazırladığınız kıymalı harçtan içine koyup bohça gibi kapatın. Hamurları yağlı kağıt serili bir fırın kabına alın. Üzerine eritilmiş tere yağını sıcakken dökün. Hamurları 20 dakika tepside bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis edin.