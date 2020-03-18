Türkiye Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi profesör koronavirüse yakalandı

Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi profesör koronavirüse yakalandı

Türkiye

Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi profesör koronavirüse yakalandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

18 Mart 2020, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti. Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söyledi.

Taşçıoğlu, "Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değil. Durumu stabil" dedi.

https://twitter.com/TasciogluOnur/status/1239981409214791680


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