Türkiye "Çapa’da 3 profesör Kovid-19’dan vefat etti" iddiaları ile ilgili açıklama

"Çapa’da 3 profesör Kovid-19’dan vefat etti" iddiaları ile ilgili açıklama

Türkiye

'Çapa’da 3 profesör Kovid-19’dan vefat etti' iddiaları ile ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa’da 3 profesör Kovid-19’dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

02 Nisan 2020, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa’da 3 profesör Kovid-19’dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı. Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

AA

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